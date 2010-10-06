У члена ПАРЄ Хорошковський викликає підозри

Голова підкомітету ПАРЄ з питань медіа, депутат із Фінляндії Маркку ЛАУККАНЕН у своїй доповіді на засіданні Парламентської Асамблеї Ради Європи розповів про нездорову ситуацію в ЗМІ в Україні й роботі спецслужб. Про це повідомляє “Українська правда”.

“Усі звіти вказують на нездорову ситуацію в ЗМІ в Україні. Вони сповнені страху. Напади й погрози на журналістів зросли. Ми говоримо про те, що дедалі більше журналістів і представників ЗМІ скаржиться на зростання втручання власників у редакційну політику новин і, отже, зростання самоцензури серед журналістів. Таким чином, взаємозв`язок фінансових і політичних інтересів в Україні негативно впливає на свободу ЗМІ та плюралізм”, – цитує видання М.ЛАУККАНЕНА. – У травні цього року ряд журналістів і громадських організацій організували рух "Стоп цензурі". Але через дев`ять місяців після президентських виборів журналісти знову скаржаться: їх б`ють, їх навіть убивають. Широкий розголос отримав випадок, коли два незалежні телеканали - "5 канал" і TVі втратили свої ліцензії на мовлення за рішенням суду. Підозру викликає те, що позивачем у всіх цих випадках був наймогутніший медіа-холдинг в Україні - "Інтер", власником якого є Валерій Хорошковський – голова Служби безпеки України і член Вищої ради юстиції України”.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня ПАРЄ схвалила резолюцію “Функціонування демократичних інститутів в Україні”.

У документі ПАРЄ висловила занепокоєння втручанням СБУ в політичні справи, закликала владу розслідувати всі заяви про утиски свободи ЗМІ і права на збори, забезпечити умови для проведення чесних виборів у місцеві органи влади. Крім того, Асамблея закликала Київ не допустити монополізації влади й провести реформування прокуратури та органів юстиції.