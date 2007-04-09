Наша Україна: заяви та звернення ВР суперечать здоровому глузду

«Наша Україна» вважає, що будь які дії та рішення депутатів після підписання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ Указу про розпуск парламенту є нелегітимними. Про це йдеться у заяві “Нашої України” щодо “чергових зборів народних депутатів розпущеної Верховної Ради України V скликання”.

Як наголошується у заяві, опублікованій на сайті “Нашої України”, якщо раніше ці рішення, виходячи за межі правового поля, порушували Конституцію та закони України, то сьогоднішні заяви та звернення суперечать здоровому глузду.

На думку “нашоукраїнців”, така поведінка депутатів є спробою за голослівними звинуваченнями на адресу Президента України та опозиції замаскувати свою відповідальність за соціально-економічну та політичну кризу в країні.

Водночас, зазначається у заяві, “небажання виконувати Указ Президента свідчить про їх страх перед виборцями напередодні дострокових парламентських виборів”.

«Наша Україна» звертається до усіх державних інституцій, громадян України та світового співтовариства із закликом “не реагувати на сьогоднішні та усі подальші заяви, звернення та рішення депутатів неіснуючого парламенту”.

Після 2 квітня, коли був оприлюднений Указ Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України, вони не мають жодної юридичної сили, зазначається у заяві. “Будь-яке потурання їхнім діям є потуранням беззаконню, яке поглиблює політичну кризу в країні”, - наголошує “Наша Україна”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 квітня, Верховна Рада України зібралась на позачергове засідання, під час якого було ухвалено ряд заяв та звернень народних депутатів.

Зокрема, ВР ухвалила постанову «Про звернення Верховної Ради до глав держав, урядів і парламентів країн Європи, країн – гарантів безпеки України, міждержавних та міжпарламентських інститутів», в якій просить глав держав, уряди і парламенти країн Європи, країн – гарантів безпеки України, міждержавні та міжпарламентські організації направити в Україну своїх офіційних представників як посередників і спостерігачів за розвитком подій у нашій державі.

Крім того, народні депутати ухвалили звернення до українського народу, в якому, зокрема, виступає за одночасне проведення виборів парламенту, Президента та проведення з волі народу референдуму щодо вступу до НАТО.

Крім того, Верховна Рада України створила тимчасову слідчу комісію з питань встановлення посадових осіб СБУ, які причетні до організації незаконних оперативних дій проти народних депутатів, суддів Конституційного суду та членів Центральної виборчої комісії.