Литвин: таких президентів у нас не було, немає і не буде

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що в Україні неможливо здійснити процедуру імпічменту Президента.

Про це він заявив в інтерв’ю 5-му каналу, відповідаючи на запитання, чи не було б доцільно парламенту детальніше виписати здійснення процедури імпічменту Президента України.

“Процедура імпічменту Президента чітко виписана і в Конституції 1996 року, і в Конституції зі змінами, що ніколи – ніколи, я підкреслюю, – за життя будь-кого з президентів імпічмент не може бути зреалізований, якщо сам будь-який Президент цього не захоче”, – сказав голова ВР.

“...А таких, я думаю, у нас президентів не було, немає і не буде”, – додав він.