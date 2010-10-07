Литвин: таких президентів у нас не було, немає і не буде
07:39, 07 жовтня 2010Політика
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Ключове слово "імпічмент"
Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що в Україні неможливо здійснити процедуру імпічменту Президента.
Про це він заявив в інтерв’ю 5-му каналу, відповідаючи на запитання, чи не було б доцільно парламенту детальніше виписати здійснення процедури імпічменту Президента України.
“Процедура імпічменту Президента чітко виписана і в Конституції 1996 року, і в Конституції зі змінами, що ніколи – ніколи, я підкреслюю, – за життя будь-кого з президентів імпічмент не може бути зреалізований, якщо сам будь-який Президент цього не захоче”, – сказав голова ВР.
“...А таких, я думаю, у нас президентів не було, немає і не буде”, – додав він.
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