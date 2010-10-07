Чим сьогодні займатимуться нардепи
09:59, 07 жовтня 2010Політика
1396 0
Кабмін, проекти Податкового кодексу і повернення у держвласність
Верховна Рада України сьогодні планує розглянути урядовий законопроект про Кабінет міністрів та два проекти Податкового кодексу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у порядку денному засідання парламенту.
Також сьогодні передбачається розгляд законопроекту щодо повернення у державну власність ТОВ «Херсонський машинобудівний завод».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter