Чим сьогодні займатимуться нардепи

09:59, 07 жовтня 2010
Політика
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Кабмін, проекти Податкового кодексу і повернення у держвласність

Верховна Рада України сьогодні планує розглянути урядовий законопроект про Кабінет міністрів та два проекти Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у порядку денному засідання парламенту.

Також сьогодні передбачається розгляд законопроекту щодо повернення у державну власність ТОВ «Херсонський машинобудівний завод».

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