Королевська лякає, що через 3 роки Україна увійде в економічний штопор

Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявляє, що нарощування зовнішнього боргу – одна з найбільших загроз економіці України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі парламентського комітету.

Н.КОРОЛЕВСЬКА нагадала, що фінансову кризу Україна зустріла з показником боргу в 20% ВВП, а сьогодні він уже наближається до 40%. «Продовження політики зовнішніх запозичень приведе до того, що до кінця цього року зовнішній борг країни складе 42% ВВП, - вважає вона. - Таким чином, Україна піде шляхом країн, які відчувають проблеми з обслуговуванням державної заборгованості».

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що гострої необхідності нарощувати зовнішню заборгованість у країні не було, оскільки вже до травня 2010 року Україна мала достатній запас міжнародних резервів для підтримки стабільності національної валюти. «Україні необхідні кредитні ресурси на розвиток реального сектору економіки. Утім кошти МВФ не можуть бути направлені на реформи і модернізацію, а отже, залучені кошти не мають впливу на зростання економіки, - зазначила вона. – Замість того, щоб збільшувати зовнішній борг, уряду слід було б займатися модернізацією, інноваціями, підтримувати розвиток підприємництва».

Основні виплати з обслуговування Україною зовнішнього боргу припадуть на 2013 рік. «Якщо до цього часу Україна не вийде на докризові рівні зростання економіки, то уряду доведеться вирішувати проблеми виплат за рахунок посилення фіскального тиску і скорочення соціальних витрат, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Це означає, що фактично державний борг обслуговуватимуть громадяни України. Саме вони, насамперед, відчують на собі різке скорочення соціальної допомоги, збільшення податкового навантаження, зростання безробіття тощо».

На думку голови Комітету ВР, продовження програми зовнішніх запозичень через 3 роки приведе до входження країни в економічний штопор. «В умовах браку коштів для обслуговування надмірного зовнішнього боргу, Україна буде змушена вдаватися до подальших запозичень для виплат за ранніми зобов`язаннями. Така перспектива поставить хрест на модернізації економіки, адже всі кошти йтимуть на обслуговування боргів, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомлялося, виділення кредитних коштів МВФ привело до збільшення прямого зовнішнього боргу країни на 9% (місяць до місяця), до 29,8 млрд. дол. у липні. У той же час внутрішні зобов`язання України зросли на 2,6% - до 14,4 млрд. дол. Крім того, загальний розмір гарантованого державного боргу на 31 липня склав 12,02 млрд. дол. Витрати на обслуговування боргу в 2010 р. можуть досягти 15-18 млрд. грн., або 1,5-1,8% від ВВП, що означає ставку за прямим держборгом близько 6%. Проте вона може збільшитися до 7% у зв`язку з більшою часткою ОВДП в структурі боргового портфеля, оскільки процентна ставка щодо ОВДП вища, порівняно і з євробондами, і з процентною ставкою за кредитами МВФ. На Україну чекають виплати за зовнішніми зобов`язаннями в 2011 р. на суму близько 1,1 млрд. дол., проте в 2013-2016 рр. графік погашень буде більш напруженим. З початку цього року загальний держборг збільшився на 15,2%, або на 6,06 млрд. дол.