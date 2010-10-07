Голодуючі тимошенківці поскаржаться Саркозі на Януковича

Сьогодні, 7 жовтня, о 15.00 представники активістів партії «Батьківщина», які оголосили голодування під Центральною виборчою комісією, прийдуть до Посольства Франції в Україні (вул. Рейтарська, 39), аби у зв’язку з візитом Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в цю країну передати листа Президенту Франції Ніколя САРКОЗІ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії “Батьківщина”.

У листі міститься інформація про підготовку фальсифікації місцевих виборів в Україні та згортання демократії, зазначили в прес-службі.