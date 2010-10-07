Регіонал: контроль опозиції - не привід зупиняти процес

Представник Президента у парламенті Юрій МІРОШНИЧЕНКО вважає, що порушень процедури під час ухвалення закону про Кабмін не було.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.МІРОШНИЧЕНКО сказав в інтерв’ю журналістам.

Він зазначив: «я не думаю, що було порушення процедури».

В той же час він додав, що «як мінімум спірне твердження про те, що було порушено процедуру».

За його словами, сьогодні опозиція, заявляючи про порушення регламенту, виконує «функцію внутрішнього контролю» у парламенті, але «я не думаю, що це є приводом для того, щоб ми зупинили законодавчий процес».

Ю.МІРОШНИЧЕНКО стверджує, що «ніяких додаткових повноважень закон про Кабінет міністрів України Президенту не дає, він лише імплементує норми Конституції».

Ю.МІРОШНИЧЕНКО сказав, що у зв’язку з ухваленням закону про Кабмін «конфлікту між інститутом Президента і уряду ми не вбачаємо».

За його словами, «Президент не був ініціатором цього законопроекту». «Відповідно підозрювати коаліцію (мабуть йдеться про парламентську більшість – УНІАН) і Президента в тому, що перерозподіляються повноваження за межами конституційних норм, я думаю, некоректно», - додав Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

На запитання журналістів, чи повноваження Віктора ЯНУКОВИЧА є більшими, ніж повноваження колишнього глави держави Леоніда КУЧМИ, Ю.МІРОШНИЧЕНКО відповів: «повноваження Президента ЯНУКОВИЧА в порівнянні з повноваженнями президента КУЧМИ є тотожними, оскільки Конституція, яка була ухвалена в 1996 році не змінена, вона діє в тій само редакції».