Янукович підтвердив: Київ цікавлять родовища, а Москву - труба

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що переговори з Росією про створення спільної компанії у газовій сфері не спрямовані на злиття НАК “Нафтогаз України” та ВАТ “Газпром”.

Про це він заявив в інтерв’ю французькій газеті Le Figaro, яке було оприлюднене сьогодні, 7 жовтня.

“Ми обговорюємо з Росією створення спільної компанії, але це не означає злиття двох структур (“Нафтогазу” та “Газпрому” – УНІАН). Те, що нас цікавить найбільше, - це можливість видобувати газ на території Росії і транспортувати цей газ до України. Те, що цікавить Росію, - це мати доступ до керування газопроводами України. Ми готові обговорювати ці питання з Росією”, - пояснив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він зазначив, що “є можливість того, що Росія та Україна погодяться модернізувати спільно наші газопроводи, зокрема, за допомогою спільного керування новими елементами цієї системи транспортування газу”.

“Нашою метою є забезпечення довіри між постачальником, Росією, та покупцем, Європою, за посередництвом України. Ми будемо все робити для того, щоб створити цю довіру”, - наголосив глава держави.

Щодо можливості реалізувати проект зі створення газового консорціуму між ЄС, Україною та Росією, зокрема за сприяння Франції, Президент України констатував, що переговори ведуться.

“Ми запропонували нашим європейським та російським партнерам висловити їхні міркування. Ми прагнемо розглядати Європу як партнера. Разом з тим, коли мова йде про участь підприємств, то я би сказав, що будуть залучатися ті підприємства, які є найбільш активними та найбільш зацікавленими”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.