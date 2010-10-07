Інвестори Київміськбуду вважають, що Попова обманюють підлеглі

Представники іноземних інвесторів «Київміськбуду» заявляють, що задоволені призначенням голови правління АТ ХК «Київміськбуд» Михайла Голиці і просять чиновників утриматися від адміністративного тиску на будівельну компанію.

Про це в коментарі УНІАН заявили Стівен Аврам і Джон Апокідес, що представляють інтереси іноземних інвесторів холдингу.

Зокрема, Джон Апокідес вважає, що Олександр Попов недостатньо поінформований щодо реальної ситуації в холдингу: «На жаль, судячи з усього, підлеглі пана Попова навмисно вводять його в оману і провокують на дії, які слабо корелюють із законодавством. Ми сподіваємося, що після сьогоднішніх зборів це припиниться. Чиновники не чинитимуть адміністративний тиск на «Київміськбуд». І найбільший у країні будівельний холдинг продовжить стабільно працювати в ім`я благополуччя інвесторів і виконання соціальних програм держави». А Стівен Аврам заявив: «Знаючи кар`єрний шлях нового глави правління, ми розуміємо, що він професіонал високого класу і вважаємо його кандидатуру оптимальною. Ми вітаємо це призначення і впевнені, що воно серйозно зміцнить конкурентоспроможність компанії».

Сьогодні, 7 жовтня 2010 року, відбулися легітимні, наперед заплановані і оголошені у відповідності з вимогою чинного законодавства збори акціонерів АТ ХК «Київміськбуд», повідомили представники іноземних інвесторів. У їх роботі взяли участь уповноважені представники нових акціонерів - восьми інвестиційних компаній-нерезидентів (Atima Limited, Altimak Limited, Intermion Limited, Investion Limited, Vigorans Limited, Intrapolia Limited, Surtoria Limited, Akvista Limited). Стівен Аврам і Джон Апокідес, що представляють інтереси іноземних інвесторів холдингу прибули на збори у супроводі юристів (в т.ч. з усесвітньо відомої компанії Baker&McKinsey). Внесені до порядку денного питання зборів були розглянуті в конструктивному режимі і по кожному з них було винесено постанову, схвалену переважною більшістю акціонерів.

Головою правління за підсумками зборів акціонери вибрали Голицю Михайла Миколайовича, начальника управління житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації, він же став президентом холдингу. Шляхом голосування за встановленою законом процедурою була сформована наглядова рада у складі Поляченка Володимира Аврумовича, Комарницького Дениса Сергійовича, а також Стівена Аврама як представника нових акціонерів АТ ХК «Київміськбуд». Голова наглядової ради провів переговори з новообраним главою правління і високо оцінив його професійні якості і висловили захоплення його вражаючим досвідом роботи в будівельній галузі: «Ми дякуємо першому заступникові глави КМДА Олександру Попову за те, що він делегував для роботи в нашому холдингу фахівця такого рівня, як Михайло Миколайович. І упевнені, що завдяки новому керівникові перед «Київміськбудом» відкриються нові перспективи».

За підсумками зборів правління АТ ХК «Київміськбуд» сформовано в наступному складі:

1. Голиця Михайло Миколайович – голова правління

2. Можар Василь Михайлович – заступник голови правління

3. Гуленко Дмитро Йосипович- член правлінняі

4. Галицький Олександр Адамович - член правління

5. Булгаков Олексій Юрійович - член правління

6. Козачук Василь Петрович - член правління

7. Мацарський Петро Олександрович - член правління

8. Драч Сергій Васильович - член правління

9. Стефанівський Володимир Франкович - член правління

10. Герасимова Віра Василівна - член правління

11. Топчій В’ячеслав Віталійович - член правління

12. Мазотов Петро Сергійович - член правління