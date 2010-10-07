Янукович підтримав Попова

Cтратегічні об’єкти життєзабезпечення столиці будуть повернуті київській громаді. У цьому Президента України запевнив перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ.

Під час робочої зустрічі Віктора ЯНУКОВИЧА із Олександром ПОПОВИМ йшлося про відновлення контролю столичної влади над об’єктами, до яких раніше здійснювалися незаконні спроби відчуження та виведення з комунальної власності, зокрема, над тими, від яких залежить життєзабезпечення міста, і які просто не можуть перебувати у іншій власності, окрім муніципальної.

Президент схвалив ініціативу першого заступника голови КМДА і пообіцяв надавати усіляке сприяння роботі, метою якої є захист майнових інтересів київської громади. Олександр ПОПОВ подякував Президентові за розуміння та підтримку. Він пообіцяв, що обов’язково доведе цю справу до кінця і стратегічна муніципальна власність, як і раніше, належатиме усім киянам.