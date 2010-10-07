Комуністи кажуть, що їм вдасться зробити 7 листопада державним святом
16:41, 07 жовтня 2010Політика
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"Ведеться переговорний процес"
КПУ вдасться переконати коаліцію зробити 7 листопада державним святом і вихідним днем в Україні.
Про це сьогодні на прес-конференції повідомив народний депутат України від КПУ, перший секретар Донецького обкому КПУ Микола КРАВЧЕНКО.
За його словами, зараз ведеться переговорний процес з коаліцією з даного питання.
«Ми ведемо переговори, ми намагаємося переконати наших колег по коаліції у тому, щоб це свято було в статусі державного свята», - сказав М.КРАВЧЕНКО, відзначивши, що сьогодні є висока вірогідність, що Верховна Рада затвердить 7 листопада державним святом.
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