Королевська пропонує відправити Податковий кодекс на доопрацювання

Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА пропонує відправити проект Податкового кодексу на доопрацювання.

Як передає кореспондент УНІАН, під час обговорення проекту Податкового кодексу у Верховній Раді депутат повідомила, що Комітет ВР з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва на своєму засіданні розглянув черговий проект Податкового кодексу і ухвалив рішення відправити його на доопрацювання.

Голова комітету відзначила, що і податкова, і регуляторна реформи не стануть ефективними без тотального викорінювання корупції. «Корупція знецінить всі реформи, і дуже сильно спотворить наслідки таких системних документів. Без ліквідації найодіозніших органів, центрів корупції в нашій країні, які реформувати неможливо, говорити про податкову реформу безперспективно», - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона підкреслила, що Податковий кодекс – це економічна Конституція, і до будь-яких її змін потрібно підходити дуже зважено. «Один невірний крок, і в країні одразу перестане існувати малий і середній бізнес, в рази виросте армія безробітних, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Владі варто розуміти ці моменти і не ставитися до концептуального документу виключно як до піар-стратегії».

Голова комітету нагадала народним депутатам про перші декрети Леніна, які були націлені на знищення дрібних підприємців. «Це було зроблено, тому що самозайняте населення – це незалежні люди. Черговим варіантом Податкового кодексу в Україні робиться спроба знищити малий бізнес, як незалежне населення, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Цього не можна допустити, і ми вважаємо, що ряд норм в цьому кодексі необхідно змінити».

«З хорошого у новій редакції Податкового кодексу – незначне зниження ставок податків у перспективі 4-6 років, якого підприємці не відчують, тому що просто не доживуть», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку глави парламентського комітету, уряд зробив свій вибір не на користь реального сектору економіки, а на користь фіскальних органів. «Їх знову наділили правом позапланових виїзних і контрольних перевірок. При цьому підприємці не матимуть жодних реальних прав для оскарження дій податкових органів, - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – А, отже, фіскальне беззаконня буде узаконене».

Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначила, що Комітет з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва готовий брати активну участь у засіданнях усіх робочих груп з доопрацювання Податкового кодексу і передати всі напрацювання підприємців, які необхідно врахувати, до другого читання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР розглядає проект Податкового кодексу.