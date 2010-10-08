Комуністи підтримують позитивну політику Партії регіонів, але...

На виборах до місцевих рад КПУ не позиціонуватиме себе як альтернативу Партії регіонів – депутат Кравченко

Донецьк. 7 жовтня. УНІАН. На виборах до місцевих рад КПУ не позиціонуватиме себе як альтернативу Партії регіонів. Про це на прес-конференції повідомив народний депутат України від КПУ, перший секретар обкому КПУ Донецької області Микола КРАВЧЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами М.КРАВЧЕНКА, КПУ підтримала на президентських виборах Віктора ЯНУКОВИЧА, щоб «усунути від влади націоналістів».

«У першу чергу, щоб ми вирішили головну проблему, яку ми вирішували, коли закликали своїх прихильників голосувати за ЯНУКОВИЧА у другому турі. Основна політична проблема – це усунення від влади націоналістів. На регіональному рівні ми не говоримо про те, що ми альтернатива Партії регіонів. Але в питаннях націоналістів у нас єдине завдання – не допустити повернення націоналістів, не допустити того кошмару, який був при «помаранчевих», при ЮЩЕНКУ. Тому в Донецькій обласній раді ми так само проводитимемо цю політику», - сказав М.КРАВЧЕНКО.

Він зазначив, що на Донбасі КПУ готові підтримувати позитивну політику Партії регіонів, але при цьому підкреслив, що в питаннях закриття вугільних підприємств комуністи ніколи не погодяться з «регіоналами».

«Це дуже важка для Донбасу буде втрата (реорганізація вугільної галузі – УНІАН), тому що заходи, які передбачаються сьогодні, економічно не обгрунтовані, і викинуть сотні тисяч людей на вулицю. Я наведу один лише приклад, як вирішують реорганізувати структуру управління. Є таке об`єднання «Дзержинськвугілля», воно нормально працює. Так от його вирішують приєднати до «Артемвугілля» - вже у серпні видали проект наказу, який вдалося поки що припинити. У «Артемвугілля» більш як 100 млн. грн. різних боргів. Тобто така реорганізація не потрібна. У цьому питанні ми ніколи не погодимося, і будемо протиборчими силами», - підкреслив комуніст.