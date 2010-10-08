ВР переписала свій регламент: «перебіжчики» тепер у законі

Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України”.

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 253 народних депутатів із 418, зареєстрованих у сесійній залі.

Документом передбачено виключити із закону всі норми, які стосуються діяльності коаліції депутатських фракцій.

Також формування керівництва комітетів здійснюється ВР. В законопроекті пропонувалося, щоб заступників і секретарів комітетів обирав сам комітет після його сформування.

Згідно з законом, мінімальна кількість народних депутатів для формування депутатської фракції має становити не менше, ніж 15 народних депутатів. Депутатська фракція (депутатська група), склад якої стає меншим від необхідної мінімальної кількості народних депутатів, через 15 днів після дня настання такого факту оголошується головою Верховної Ради України розпущеною.

Народний депутат може входити до складу лише однієї депутатської фракції політичної партії (виборчого блоку політичних партій). Голова Верховної Ради, перший заступник та заступник голови Верховної Ради не можуть очолювати депутатську фракцію або депутатську групу, а також входити до їх складу.

В законі про Регламенті передбачено порядок вступу, виходу зі складу зареєстрованої депутатської фракції (депутатської групи).

Крім того, згідно з законом, квоти розподілу посад голів комітетів та членів комітетів визначаються пропорційно від кількісного складу депутатських фракцій до фактичної чисельності народних депутатів у порядку, встановленому Верховною Радою. Керівництво комітету формується ВР, хоча законопроектом пропонувалося, що голову комітету обирає ВР, а вже заступників і секретарів сам комітет.

В законі передбачено, що подання Президента України про надання Верховною Радою згоди на призначення прем`єр-міністра України подається до Верховної Ради письмово і розглядається у Верховній Раді відповідно до Конституції, Закону «Про Кабінет міністрів України» та цього Регламенту.

Верховна Рада розглядає питання про надання згоди на призначення прем`єр-міністра не пізніше, ніж у п`ятиденний строк з дня внесення відповідного подання Президентом України. Кандидатура прем`єр-міністра України попередньо розглядається на засіданні комітету, до предмета відання якого належить таке питання, який надає Верховній Раді своє рішення не пізніш як у чотириденний строк з дня внесення відповідного подання Президентом України.

Кандидата на посаду прем`єр-міністра на пленарному засіданні Верховної Ради представляє Президент України.

Після представлення кандидат на посаду прем`єр-міністра України виступає з доповіддю про основні напрями майбутньої діяльності Кабінету міністрів України, відповідає на запитання народних депутатів.

Надання згоди на призначення кандидата на посаду прем`єр-міністра України здійснюється Верховною Радою відкритим голосуванням.

Рішення про надання згоди на призначення кандидата на посаду прем`єр-міністра України вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини народних депутатів від конституційного складу ВР.

Також в законі передбачено, що питання про призначення на посаду та звільнення з посади голови Національного банку України розглядається Верховною Радою за поданням Президента України.

Крім того, відповідно до закону Президент України подає до Верховної Ради письмове подання про надання згоди на призначення на посаду генерального прокурора України разом з відомостями про кандидата на посаду. Верховна Рада розглядає подання Президента України не пізніше, ніж через 10 днів після дня надходження його до Верховної Ради. В законі передбачено, що Верховна Рада може висловити недовіру генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади. Питання про висловлення недовіри генеральному прокуророві України включається до порядку денного сесії ВР за пропозицією не менш як третини народних депутатів від конституційного складу ВР, підтриманою їх підписами, і за яку проголосувало більше половини народних депутатів від конституційного складу ВР. Підписи народних депутатів про порушення питання про висловлення недовіри генеральному прокуророві України не відкликаються.

Прийняття постанови про висловлення недовіри Верховної Ради генеральному прокуророві України здійснюється відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради і має наслідком його відставку з посади.

Також законом передбачено, що порядок денний пленарних засідань Верховної Ради на кожний день пленарного тижня готується Апаратом Верховної Ради на підставі затвердженого розкладу пленарних засідань сесії Верховної Ради з урахуванням передбаченої в ньому черговості та фактичного стану готовності кожного питання до розгляду Верховною Радою», а питання порядку денного пленарного засідання Верховної Ради, що залишилися нерозглянутими на пленарному засіданні, розглядаються Верховною Радою першими на наступному пленарному засіданні Верховної Ради.

В законі не передбачено створення опозиційного уряду і права опозиції хоча б один день на тиждень формувати порядок денний .