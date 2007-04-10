Із Харкова видно, як опозиція перетворюється на партію війни

Харківська обласна рада вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО має призупинити дію свого Указу про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів у ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві Харківської обласної ради «Немає альтернатив порозумінню», ухваленій сьогодні на 13-й сесії облради.

«Події останнього часу неспростовно свідчать – опозиція, підштовхуючи Президента ЮЩЕНКА до загострення політичної кризи, неухильно перетворюється на партію війни. Будь-які дії коаліції більшості, спрямовані на послаблення протистояння у суспільства, зустрічають запеклий спротив», - зазначається у заяві.

Харківська обласна рада вважає, що до прийняття рішення КС Президент Віктор ЮЩЕНКО має призупинити дію свого указу про розпуск парламенту, а посадові особи усіх рівнів – утриматися від будь-яких дій, що можуть бути в подальшому визнані як неправомірні.

Харківські депутати також вважають, що сьогодні немає проблем, які треба вирішувати зміною складу парламенту. Вони переконані, що вибори не змінять співвідношення сил у парламенті, а, відтак, і напрямку розвитку суспільства, який не влаштовує войовничу опозицію.

Харківський міський голова Михайло ДОБКІН, який виступив на сесії, підтримав заяву обласної ради і повідомив, що завтра міська рада на своїй сесії виступить з відповідною заявою.

Заява Харківської обласної ради викладена трьома мовами і буде надіслана Президенту, Верховній Раді, Кабінету міністрів України та Генеральному Секретарю ПАРЄ і обласним радам України.

Депутати також проголосували за те, щоб направити цю заяву до Державної Думи Росії, а також до обласних Дум РФ.

У сесії не брали участі фракції «Нашої України» та БЮТ. Від їх імені керівник фракції «Наша Україна» Ярослав ЮЩЕНКО зачитав на сесії спільну заяву цих фракцій, у якій висловлено незгоду з позицією більшості в обласній раді.

Ці фракції звертаються до всіх політичних сил не спекулювати на проблемі. Вони вважають Указ Президента чинним і закликають усіх органи самоврядування виконувати цей указ.

Фракції також закликали Харківську обласну раду не робити незрозумілі і незаконні кроки, - сказав Я.ЮЩЕНКО, коментуючи свою позицію журналістам.

Він також повідомив, що хотів вибачитися на сесії за свої різкі емоційні виступи на президії, але нинішні події підтверджують його думку про те, що сьогодні в залі відбувається «балаган».