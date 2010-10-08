У начальника УДОУ немає запитань до охоронця Януковича з паспортом РФ?

Росіянин Вячеслав ЗАНЕВСЬКИЙ, який відповідає за особисту безпеку Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, є позаштатним радником глави Української держави.

Про це в коментарі «Газете по-киевски» заявив колишній начальник Управління держохорони України Валерій ГЕЛЕТЕЙ.

«Я перетинався з Вячеславом ЗАНЕВСЬКИМ на змаганнях охоронців у Ялті. Він представляв там якусь команду боді-гардів. Це фахівець в галузі безпеки. Указу про його призначення начальником охорони немає, він позаштатний радник Президента», - сказав В.ГЕЛЕТЕЙ.

За його словами, офіційно начальник Управління державної охорони України (УДОУ) – Ігор КАЛІНІН, а президентську охорону очолює його заступник – Костянтин КОБЗАРЬ.

«На них лежить вся повнота відповідальності за безпеку Президента. ЗАНЕВСЬКИЙ - офіційно навіть не співробітник УДОУ. Для того щоб консультувати в питаннях безпеки, не обов`язкове громадянство України. УДОУ має перевіряти всіх, хто вхожий до Президента. Якщо у КАЛІНІНА немає питань до нього, то що тут скажеш. До речі, у наших олігархів із влади теж не рідкісні випадки, коли їх охороняють іноземці», - зазначив В.ГЕЛЕТЕЙ.

Як повідомляв УНІАН, голова Комітету Верховної Ради з питань безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО заявив, що Служба безпеки України має негайно перевірити оприлюднити в ЗМІ інформацію про російське громадянство особи, яка організує особисту охорону Президента України В.ЯНУКОВИЧА, і вжити негайних заходів з недопущення такої ситуації.

“Якщо інформація про російське громадянство людини, яка безпосередньо організовує особисту охорону Президента, відповідає дійсності, то в цьому випадку необхідні негайні та рішучі рішення”, - наголосив народний депутат.