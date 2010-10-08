Екс-бютівець просить парламент взяти приклад з Януковича

Комітет Верховної Ради з питань правосуддя має бути ліквідований.

Про це заявив голова підкомітету цього Комітету ВР, народний депутат Валерій ПИСАРЕНКО, повідомили УНІАН у його прес-службі.

На думку В.ПИСАРЕНКА, впровадження судової реформи в Україні, згідно з рекомендаціями Ради Європи та Венеціанської комісії, знімає з профільного комітету повноваження, пов’язані з призначенням суддів та декларує роль парламенту в цьому питанні як церемоніальну.

“Парламент повинен взяти за приклад дії Президента, який відмовився від частини своїх повноважень на користь суддівського самоврядування”, - заявив В.ПИСАРЕНКО. Крім того, на переконання депутата, нинішній обсяг роботи Комітету змушує говорити про необхідність повернення до попередньої моделі, що об’єднувала Комітет з питань правової політики та правосуддя в єдине ціле.

Також, за словами В.ПИСАРЕНКА, останнім часом стало відомо про випадки тиску деяких членів Комітету на суддів. “У судовій системі ширяться розмови про факти тиску з боку осіб, що входять до керівного складу Комітету через механізми призначення і звільнення суддів. А це, своєю чергою, не може не відбиватися на репутації парламентського Комітету”, - наголосив В.ПИСАРЕНКО.