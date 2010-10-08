У справі депресивного нардепа проти журналістки - нові обставини

Апеляційний суд Києва скасував своє рішення, яким залишив у силі рішення суду першої інстанції у справі депутата Юрія Бута проти журналістки "5 каналу" Ольги Сніцарчук.

Тепер 11 жовтня апеляційний суд знову розглядатиме цю справу, повідомила Сніцарчук "Телекритиці".

Відповідно до рішення Подільського районного суду, журналістка Сніцарчук має сплатити депутату Буту 20 тисяч гривень за те, що назвала його у своєму сюжеті "відщепенцем".

За словами журналістки, Бут звернувся до апеляційного суду з проханням переглянути справу у зв`язку з нововиявленими обставинами.

"За словами юристів, ці нововиявлені обставини полягають у тому, що я, на думку Бута, не спроможна заплатити 20 тисяч гривень", - повідомила Сніцарчук.

"Наскільки я розумію, він хоче показову "порку": щоб мене покарали, перевиховали, але не на суму 20 тисяч гривень (я не знаю, про яку суму зараз ідеться і чи йдеться про суму взагалі)", - зазначила вона.

"Для мене це неприпустимо, оскільки я вважаю, що застосувала оціночне судження, яке відображало факт. Тому я вважаю, що суд має скасувати рішення Подільського суду", - заявила Сніцарчук.

Також вона повідомила, що про це рішення апеляційного суду дізналась тільки 8 жовтня

"До того ж ані мене, як відповідача, ані "5 канал" про це не повідомили. Це робиться для мене в дуже дивному авральному порядку. І повістки на понеділок я не отримувала", - сказала Сніцарчук.

Журналістка зазначила, що сам Бут у п`ятницю в парламенті відмовився коментувати журналістам своє звернення до суду, зазначивши, що всі подробиці будуть відомі під час засідання.

Українська правда