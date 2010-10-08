Янукович: після рішення КС я відчув величезну відповідальність

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що після рішення Конституційного суду 1 жовтня, яким були скасовані зміни до Конституції, внесені у грудні 2004 року, і відновлена чинність Конституції в редакції 1996 року, він набув додаткові зобов’язання перед українським народом.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю програмі «Шустер Live».

«1 жовтня я відчув, що величезна відповідальність, яка виникла у зв’язку з рішенням Конституційного суду, накладає на мене ще додаткові зобов’язання», - сказав В.ЯНУКОВИЧ .

За його словами, главі держави доведеться відповідати «за значно більший обсяг повноважень перед своїми виборцями, перед українським народом». «Це завжди хвилює. І треба до цього ставитися принципово», - заявив президент.