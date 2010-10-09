На посаду мера Полтави претендують 12 кандидатів (список)

Полтавська міська виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у депутати Полтавської міської ради за партійними списками й кандидатів на посаду міського голови.

Як повідомили УНІАН у виборчій комісії, на посаду мера Полтави претендують 12 кандидатів.

Зокрема, за це крісло боротимуться Андрій МАТКОВСЬКИЙ «Всеукраїнська партія трудящих», Андрій МАРТЕНС («Фронт Змін»), Валерій АСАДЧЕВ (Українська народна партія), Олександр МАМАЙ (партія «Совість України»), Степан БУЛЬБА (Соціалістична партія України), Сергій ШКОЛЬНИК («Союз лівих сил»), Василь КОВАЛЬЧУК (ВО «Свобода»), Віктор ЯКОВЕНКО (Українська соціал-демократична партія), Олександр КУЛИК (Партія захисників Вітчизни), Віктор БАЖАН (партія «Зелені»), Андрій ТРАВКІН (Європейська партія України), Юрій БОЯРСЬКИЙ (Партія вільних селян і підприємців України).

Водночас на депутатство в Полтавській міськраді претендують 34 партії.