В Угорщині почали будувати аварійну греблю

В Угорщині в неділю приступили до спорудження аварійної греблі з метою запобігти новому витоку отруйних промислових відходів зі зруйнованого вибухом резервуару глиноземного комбінату на заході країни.

Як передає РІА "Новости", «червоний шлам» вже досяг річки Мошоні-Дуна, західного рукава Дунаю, на кордоні з Австрією та Словаччиною. "Шлам" також наповнює води річки Раба, що впадає до Дунаю .

За даними міністерства внутрішніх справ країни на неділю, рівень лужності в Дунаї і в дрібних річках, що піддалися забрудненню, повернувся до нормального.

Прем`єр-міністр Угорщини Віктор ОРБАН заявив у суботу, що північна стіна резервуару з отруйними відходами може зруйнуватися до кінця вихідних. За словами керівника уряду, цього разу може статися витік близько 500 тисяч кубометрів "червоного шламу".

Як повідомляв УНІАН, у трьох областях, що потерпіли від розливу відходів, діє режим надзвичайного стану. Вулиці населеного пункту Колонтар покриті отруйною рідкою масою завтовшки в 2 метри, в розташованому нижче за течією Девечері було затоплено близько 400 будинків.

У зв`язку із загрозою повторного розливу отруйних речовин влада Угорщини вже евакуювала близько тисячі жителів Колонтара.

Керівництво Угорщини звернулося до Єврокомісії з проханням активізувати механізм цивільного захисту Євросоюзу на випадок техногенних катастроф у зв`язку з наслідками аварії на глиноземному комбінаті. Словаччина направляє до Угорщини понад 250 рятувальників для надання допомоги в ліквідації наслідків аварії.

Міністерство у справах навколишнього середовища Угорщини заявило, що остаточна ліквідація наслідків аварії може тривати "багато місяців і коштувати десятки мільйонів євро".

У зв`язку з аварією на глиноземному комбінаті порушено кримінальну справу за статтею "недбалість".