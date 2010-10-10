Гриценко: підвищення пенсійного віку для жінок – це тупе рішення

Голова парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що підвищення пенсійного віку для жінок – це не реформа, а просто нісенітниця.

Про це він заявив в ефірі Донецької державної телекомпанії, повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

Політик піддав критиці чинну пенсійну систему, що “містить великі дисбаланси: максимальна пенсія перевищує мінімальну у 75 разів”. Лідер «Громадянської позиції» переконаний, що різниця не може бути вищою за 10 разів.

Крім того, він вважає несправедливим, коли людина, яка працювала 10 років і той, хто пропрацював 40 років, отримують однакову пенсію.

«Пенсія повинна залежати від стажу роботи, отримуваної заробітної плати та умов праці. Тобто бути вищою там, де людина може втрачати здоров’я», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Також він звернув увагу на постійний дисбаланс у Пенсійному фонді.

«Ми працюємо і кожного дня з нашої заробітної плати беруть гроші до Пенсійного фонду. А потім нам розповідають, що кожного року, і цей рік – не виняток, чомусь у тому ж самому Пенсійному фонді грошей немає», - зауважив політик і нагадав, що дефіцит Пенсійного фонду зазвичай покривається з бюджету, забираючи кошти, що могли піти на медицину, освіту тощо.

Причини дефіциту Пенсійного фонду, на переконання А.ГРИЦЕНКА, лежать не тільки у демографічній площині. “Велику проблему становить тіньова економіка, адже більшість людей працюють без офіційного оформлення на роботу, або оформлюються частково, отримуючи переважну більшість зарплати у конверті». – сказав депутат.

«Тому підходити до вирішення пенсійної проблеми треба комплексно, тоді це буде реформа. А підняття пенсійного віку – лише тупе ситуативне рішення», - констатував А.ГРИЦЕНКО.