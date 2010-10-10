Тимошенко: ми не визнаємо таких змін до Конституції

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що її фракція в Верховній Раді не планує збільшуватися за рахунок інших демократичних фракцій у парламенті.

Про це вона заявила в інтерв’ю 5-му каналу у неділю.

«Ми не будемо жити і працювати за підробними правилам, а, скоріше «по понятіям». Ми не визнаємо таких змін до Конституції, ми категорично не будемо брати участь у руйнації чужих фракцій. Вважаємо це аморальним і незаконним», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що фракція БЮТ продовжить свою діяльність в Верховній Раді у тому складі, в якому була утворена за результатами останніх парламентських виборів.

«Ми будемо жити своєю фракцією, яку обирали люди, а всі, хто хоче з нами співпрацювати, може з нами співпрацювати на основі спільних угод, спільної протидії, спільних акцій, спільних дій», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.