Герман про вибори, національну гідність і чужинецький контроль

Заступник глави Адміністрації президента Ганна ГЕРМАН заявила, що Україна не повинна тотально залежати від спостерігачів.

На цьому вона акцентувала в ефірі 5-го каналу в неділю.

«Необхідно, щоб ми всередині країни не боялися без чужинецького контролю провести чесні вибори», - заявила Г.ГЕРМАН і уточнила, що вона за те, аби приїздило багато спостерігачів.

«Хай їдуть до нас багато людей», - сказала заступник глави президентської Адмністрації.

«Але ми не повинні так тотально залежати від тих, хто приїжджає і нас оцінює. Ми маємо самі давати собі оцінку. Маємо мати власну національну гідність», - наголосила Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, голова Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО спрогнозував, що на місцевих виборах працюватиме не більше 50 міжнародних спостерігачів.

За його словами, місія ОБСЄ не встигне сформувати повноцінну місію, оскільки запізно отримала запрошення від МЗС.