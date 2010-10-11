Тимошенко: я вважаю, польську модель треба взяти повністю
Про Януковича і повну дезінтеграцію
Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ через запровадження мажоритарної системи виборів до Верховної Ради намагатиметься зачисти політичне поле від потенційних конкурентів.
Про це вона заявила в інтерв’ю 5-му каналу в неділю.
"Те, що пропонує ЯНУКОВИЧ – це повна дезінтеграція. Я би сказала, це зачищення партій, які можуть опиратися диктатурі, які можуть опиратися і протистояти режиму», - сказала лідер «Батьківщини».
Вона висловила переконання, що «на цьому демократія в Україні вже остаточно завершиться».
«Якщо вони введуть мажоритарні округи, то 450 депутатів в Верховній Раді будуть ті, хто є або самі клани, або представники кланів. Уже не буде жодного депутата з ідеологією», - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона нагадала, що нині в жодній країні світу не застосовується мажоритарна система виборів.
«Такої системи немає ніде, яку зараз хочуть зробити в Україні. Там – відкриті списки. Це польська модель. Я вважаю, що польську модель треба взяти повністю, де люди обирають партію, але в той же час можуть вибрати і депутата, який йде за партійним списком. Тоді партія формує стратегію та звітує перед суспільством», - пояснила лідер партії "Батьківщина".