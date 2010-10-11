Тимошенко: зміни до Конституції має легалізувати Верховна Рада

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявляє, що Верховна Рада України повинна легалізувати зміни до Конституції, скасовані Конституційним Судом.

"Я розраховую, що після рішення Венеціанської комісії українська влада всі зміни, які оголосив неконституційними наш суд, поставить на голосування в Верховній Раді. Будь-які зміни до Конституції можуть вноситися тільки через голосування в Верховній Раді", - заявила Юлія Тимошенко в ефірі 5-го каналу.

Лідер партії "Батьківщина" нагадала, що Венеціанська комісія 16-17 жовтня розглядатиме одночасно і судову реформу, яка відбулася в Україні, і питання адекватності дій українського Конституційного Суду щодо скасування політичної реформи 2004 року.

"Я вірю в те, що Венеціанська комісія, як і у випадку з рішенням Конституційного Суду Киргизії, так і стосовно українського суду, винесе за своєю правовою суттю одне і те ж рішення. Тобто скаже, що це є неприпустимо і це виходить за межі традицій права", - додала вона.

Юлія Тимошенко також вважає неприпустимим внесення змін до Основного Закону Україні без проведення конституційного референдуму. "На всіх останніх виборах я порушувала тільки одне питання – не можна змінювати Конституцію без того, щоб проінформувати людей в суспільстві, як міняється Конституція і через референдум опитати їх думку", - зазначила лідер партії "Батьківщина".

На її думку, зараз персональну відповідальність за все те, що відбувається в країні, несе Президент Віктор Янукович. "Те, що Президент Янукович набирає собі повноваження, і те, що він постійно намагається посилити свою владу – це просто призведе до того, що вся відповідальність за всі події, які відбуваються в країні, все це є на його совісті після таких змін до Конституції. Після повного взяття влади в свої руки, без виключення – згори до низу, він несе персональну відповідальність за все, що відбувається в країні, і за все, що відбувається в суспільному секторі життя людей", - наголосила вона.

"Влада все далі і далі відходить від людей і не розуміє, які у людей очікування і надії на владу. Саме тому є, на мій погляд, ще надія, що конституційні зміни будуть внесені легітимно – через голосування в Верховній Раді", - заявила Юлія Тимошенко.