У БЮТ вже морально готують Ющенка до відставки

Після сьогоднішніх заяв п’яти суддів Конституційного Суду України можна припустити, що рішення суду щодо дострокового розпуску парламенту буде не на користь Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Про це сказав на прес-конференції в УНІАН народний депутат України з фракції БЮТ, член Партії вільних демократів Олексій ДАНІЛОВ.

За його словами, якщо указ В.ЮЩЕНКА буде визнано неконституційним, то “як політик він повинен піти у відставку”.

Говорячи про можливість парламентських виборів 27 травня 2007 року, О.ДАНІЛОВ висловив переконання, що в цей термін “їх неможливо навіть технічно провести”. Він вважає, що “вибори будуть або восени цього року, або навесні наступного року”.

Крім того, за словами депутата, не можна виключати вірогідності проведення восени і виборів Президента України.

У свою чергу, народний депутат із фракції БЮТ, член Партії вільних демократів Дмитро ВИДРІН заявив, що вважає терміни проведення парламентських виборів, які визначені Президентом України, “абсолютно реальними”.

При цьому він додав, що вони є реальними “тільки для однієї частини політиків”. За словами депутата, якщо в ці терміни вибори будуть проведені, але в них не братиме участі інший спектр політичних сил, то вони не будуть визнані, і тоді буде необхідність проведення нових виборів.

Водночас Д.ВИДРІН вважає, що якщо вибори відбудуться у визначені Президентом України терміни, то не вдасться досягти мети “позбутися зрадників”, оскільки до Верховної Ради України прийдуть в основному ті, хто й сьогодні є в парламенті. “Зрадників буде не менше, а більше”, переконаний Д.ВИДРІН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 квітня, п’ятеро суддів КС заявили про свою відмову брати участь у розгляді справи щодо відповідності Конституції України указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України через тиск на них з боку окремих політичних сил. грубий тиск як на окремих суддів, так і на весь склад КС України». ЗМІ», йдеться у заяві.

У середу, 11 квітня, Конституційний Суд розпочне у формі невідкладного конституційного провадження розгляд справи за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" від 2 квітня 2007 року №264.