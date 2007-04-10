Віктор Ющенко передав Януковичу 15 позицій для компромісу
Про це Президент повідомив іноземні ЗМІ
Президент України Віктор ЮЩЕНКО сформулював 15 позицій для компромісу, який сьогодні розглядається прем’єрською командою.
Про це повідомив Президент на зустрічі з іноземними ЗМІ.
Зокрема, відповідаючи на запитання чи може відбутись перенесення терміну виборів В.ЮЩЕНКО зауважив, що сьогодні зранку зустрічався з прем’єр-міністром і сформулював план дій, який складається з 15-ти пунктів і покликаний врегулювати ситуацію.
В.ЮЩЕНКО зазначив, що вони з В.ЯНУКОВИЧЕМ домовились не оприлюднювати цей план поки на робочому рівні сторони не обміняються позиціями.
За інформацією Президента, після цієї розмови В.ЯНУКОВИЧ збирав свою політраду і вони обговорювали ці пропозиції.
За словами В.ЮЩЕНКА, ці пропозиції складаються з трьох розділів. Перший розділ полягає у формулюванні спільної оцінки тих процесів, які призвели до парламентської кризи, а також до вироблення солідарної позиції відносно до ряду правових питань, в тому числі і до указу президента про розпуск парламенту.
Другий блок, за словами В.ЮЩЕНКА, носить змістовний характер. «Це суть компромісів, які потрібно прийняти в контексті дії указу», - сказав він.
Також необхідно ухвалити ряд законів та рішень, які відновлять баланс влади, систему противаг, а також виробити механізми, які б унеможливили повторення ситуації з формуванням неконституційної більшості, або просто заявити про готовність це зробити.
До третього блоку В.ЮЩЕНКО відніс необхідність відновлення консультацій в рамках провідних парламентських сил. Зокрема, представників проурядової коаліції та опозиції. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що політичні сили мають долучитись до процесу формування плану врегулювання, оскільки вони мають його потім виконувати.