Віктор Ющенко передав Януковичу 15 позицій для компромісу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сформулював 15 позицій для компромісу, який сьогодні розглядається прем’єрською командою.

Про це повідомив Президент на зустрічі з іноземними ЗМІ.

Зокрема, відповідаючи на запитання чи може відбутись перенесення терміну виборів В.ЮЩЕНКО зауважив, що сьогодні зранку зустрічався з прем’єр-міністром і сформулював план дій, який складається з 15-ти пунктів і покликаний врегулювати ситуацію.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що вони з В.ЯНУКОВИЧЕМ домовились не оприлюднювати цей план поки на робочому рівні сторони не обміняються позиціями.

За інформацією Президента, після цієї розмови В.ЯНУКОВИЧ збирав свою політраду і вони обговорювали ці пропозиції.

За словами В.ЮЩЕНКА, ці пропозиції складаються з трьох розділів. Перший розділ полягає у формулюванні спільної оцінки тих процесів, які призвели до парламентської кризи, а також до вироблення солідарної позиції відносно до ряду правових питань, в тому числі і до указу президента про розпуск парламенту.

Другий блок, за словами В.ЮЩЕНКА, носить змістовний характер. «Це суть компромісів, які потрібно прийняти в контексті дії указу», - сказав він.

Також необхідно ухвалити ряд законів та рішень, які відновлять баланс влади, систему противаг, а також виробити механізми, які б унеможливили повторення ситуації з формуванням неконституційної більшості, або просто заявити про готовність це зробити.

До третього блоку В.ЮЩЕНКО відніс необхідність відновлення консультацій в рамках провідних парламентських сил. Зокрема, представників проурядової коаліції та опозиції. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що політичні сили мають долучитись до процесу формування плану врегулювання, оскільки вони мають його потім виконувати.