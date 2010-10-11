Як очолити дві партії одразу?

Лише дві політичні сили на виборах до Рівненської обласної ради змогли виставити своїх кандидатів по всіх одномандатних мажоритарних округах області – Партія регіонів та ВО «Батьківщина».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в обласній виборчій комісії.

Найбільше бажаючих потрапити в облраду зареєстровано в Рівному, Кузнецовську, Дубні і Дубенському районі. А найменше претендентів на депутатське крісло від Млинівського, Володимирецького, Дубровицького та Зарічненського районів.

Обласна виборча комісія вже зареєструвала списки кандидатів, подані тридцятьма партіями. Деяким політичним силам було відмовлено в реєстрації, проте у них ще є час, аби відстояти у суді своє право брати участь у місцевих виборах, зазначили у виборчкомі.

На думку голови обласної ТВК Івана ДОЛГАНСЬКОГО, відмова пов’язана з тим, що голови цих партій є одночасно керівниками двох партійних організацій.

Серед таких політичних лідерів є, зокрема, заступник голови Державної податкової адміністрації в області. Згідно з даними обласного Управління юстиції, він є керівником обласних осередків партій «Третя сила» та Народно-Демократичної партії. Хоча сам Ігор ЛЕХ запевняє, що НДП в області очолює його дружина Тетяна.

В аналогічній ситуації перебуває і бізнесмен Анатолій ПЄХОТІН.

Справи про подвійне керівництво політичними організаціями кандидатів у депутати облради розглядатиме адміністративний суд.