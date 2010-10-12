Янукович і Азаров дадуть «ляпаса» Ахметову?

Віце-прем’єр-міністр з питань підготовки до Євро-2012 Борис Колесніков може позбутися своєї посади, повідомляють джерела Радіо Свобода . Внаслідок відновлення чинності Конституції 1996 року, скорочення кількості віце-прем’єрів стало неминучим. Серед тих урядовців, що можуть бути звільнені, називають також Віктора Слауту, Володимира Сівковича та Віктора Тихонова. Водночас, в Адміністрації Президента та у парламентській фракції Партії регіонів кажуть, що пропозиції щодо скорочень в уряді ще не сформовані.

Президент Віктор Янукович скоріше погодиться на звільнення віце-прем’єр-міністра з підготовки до Євро-2012 Бориса Колеснікова, ніж на звільнення віце-прем’єра з питань регіональної політики Віктора Тихонова, повідомило джерело.

«Янукович, та люди в його адміністрації скоріше зацікавлені у зменшені впливу «групи Ахметова», ніж у загостренні відносин із «Луганською групою». З чого і витікає, що скоріше звільнять Бориса Колеснікова ніж Віктора Тихонова», – каже джерело.

Водночас, в Адміністрації Президента говорять, що кадрові питання уряду, наразі, не обговорюються. Під час останньої зустрічі глави держави та керівника уряду йшлося про нагальні питання економічної та соціальної сфери, заявила заступник голови Адміністрації Президента Ганна Герман.

«Відбулася традиційна зустріч Президента України з прем’єр-міністром. На ній Президент поставив два основні питання: терміни передачі до парламенту законопроектів, які будуть спрямовані на зменшення кількості ліцензій, дозволів, друге питання – це тема додаткових платних послуг для студентів. Але питання про якісь, будь які кадрові перестановки не стояло», – заявила вона.

Директор інституту імені Горшеніна Володимир Фесенко вважає, що звільнення загрожує в першу чергу тим віце-прем’єрам, повноваження яких дублюються профільними міністерствами – це Віктор Слаута та Володимир Сівкович, які опікуються, відповідно, питаннями сільського господарства та силових відомств. На думку політолога, цих урядовців можуть перевести на інші посади в Кабінеті Міністрів. Крім того, Володимир Фесенко в інтерв’ю Радіо Свобода каже, що навряд чи Президент у кадровому питанні надасть перевагу «Луганській» партійній групі.

«Ніхто не застрахований від можливості звільнення. В найбільшій зоні ризику знаходяться Сівкович, Слаута і Тихонов. Колесніков, разом із Клюєвим, має по-перше більшу політичну вагу. Якщо звільняти Колесникова, то це означає по-перше прямий конфлікт і «ляпас» Ахметову, по-друге виникнуть збої і проблеми в реалізації проектів пов’язаних з Євро-2012», – відзначив політолог.

Тим часом, народні депутати від Партії регіонів відсторонюються від публічного обговорення кадрових питань уряду. Спочатку це питання між собою мають з’ясувати Президент та Прем’єр, каже член фракції Партії регіонів Вадим Колесніченко.

«Ми повинні отримати пропозиції від Президента України на посаду прем’єр-міністра. Після того як він буде затверджений, він внесе своє бачення на посади членів Кабінету Міністрів», – зауважив Колесніченко.

Тим часом, кадровий склад Кабінету Міністрів залишається поза межами конституційного поля. Основний закон дозволяє призначати в уряд не більше трьох віце-прем’єрів. Нині ж їх п’ятеро: Борис Колесніков – з питань підготовки до Євро-2012, Володимир Сівкович – з питань національної безпеки і оборони, Віктор Слаута – з питань агропромислового комплексу, Сергій Тігіпко – з економічних питань та Віктор Тихонов – з питань регіональної політики. Не затверджений на своїй посаді, згідно з норами Конституції і прем’єр-міністр Микола Азаров.