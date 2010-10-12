Експерт радить Тимошенко переглянути кадрову політику

Перед лідером ВО «Батьківщина» Юлією ТИМОШЕНКО сьогодні на першому місці має стояти завдання переформатування команди, перегляду методів кадрової політики в партії. Інакше вона ризикує назавжди залишитися єдиним локомотивом, який тягтиме баласт з політиків з суперечливою репутацією до органів влади. Так прокоментував останні кадрові скандали у «Батьківщині» заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

У переданому УНІАН коментарі О.ГОЛОБУЦЬКИЙ відзначає: «Не секрет, що Ю.ТИМОШЕНКО була і залишається головним локомотивом своєї партії. Багато з тих, хто мав би просувати команду, підсилюючи свого лідера на різних ділянках, сьогодні відверто ставлять палиці в колеса. Опозиція – це саме той випадок, коли виявляється і потенціал команди, і особисті якості окремих її членів. І якщо виникають десь сумніви у виправданості статусу, то завжди можна порівняти внесок тих чи інших персон в розбудову іміджу партії: хто на практиці доводить значущість і прикладну користь свого потенціалу, а хто використовує можливості, які отримав, для розв’язання власних проблем. Отже, можна зрозуміти Ю.ТИМОШЕНКО, коли вона, нарікаючи на відсутність бойових і професійних кадрів партії, демонструє свою підтримку і надію на співпрацю з Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ». При цьому експерт відзначив, що Ю.ТИМОШЕНКО, кажучи про Н.КОРОЛЕВСЬКУ, «вперше в історії «Батьківщини» визнала необхідність інкорпорації або вирощення самодостатніх політиків, не менш популярних або харизматичних, ніж вона сама».

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, проблема очищення рядів опозиції мала бути вирішена ще на початку року, коли стало зрозуміло, що влада адресно працює з окремими депутатами.

«Сьогодні перед Ю.ТИМОШЕНКО непростий вибір. Так звана «проблема очищення рядів» мала бути розв`язана ще півроку тому, коли окремих депутатів з опозиції, що називається, «приписали» до окремих парламентерів з коаліційних фракцій. Тому сьогодні однозначно можна констатувати факт – у «Батьківщині» настає кадрова і світоглядна революція», - відзначив експерт.