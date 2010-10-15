Тимошенко: спробуйте узгодити кандидатів на мажоритарних округах

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про необхідність узгодження кандидатур на посади мерів, а також кандидатів у депутати, які балотуються за мажоритарними округами, між опозиційними силами.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала вчора на прес-конференції у Рівненській області.

"Я хочу звернутися до нашої команди: знайдіть спільну мову зі справжніми опозиційними партіями, які працюють на Рівненщині, і спробуйте узгодити кандидатів на мажоритарних округах, спробуйте узгодити кандидатів в мери, де є така можливість. Зробіть все, щоб ми знаходилися не в системі поборювання, а справжнього опозиційного, демократичного, націонал-патріотичного руху", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, незважаючи на те, що до виборів залишилося не так багато часу, ще є можливість для консолідації зусиль всіх опозиційних партій.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО застерігла від ведення переговорів з псевдоопозиційними партіями. "Ми повинні розуміти, що частина партій не є опозиційними. І тут треба розпізнати", - підкреслила лідер партії "Батьківщина".