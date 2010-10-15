Львівську міську організацію "Батьківщини" ліквідовано

Згідно з рішенням Президії Політради ВО «Батьківщина» за підписом лідера партії Юлії ТИМОШЕНКО, Львівську міську організацію ВО «Батьківщина» ліквідовано за порушення Статуту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської обласної партійної організації Всеукраїнського об`єднання “Батьківщина”.

“Офіційно заявляємо, що ВО “Батьківщина” не бере участі у виборах до Львівської міської та Львівської обласної ради, оскільки ТВК в обох випадках зареєструвала фальшиві списки, сформовані та підписані членом провладної коаліції з Партією регіонів Іваном ДЕНЬКОВИЧЕМ. Таким чином ми бойкотуємо вибори до Львівської міської та обласної рад. З цього приводу буде публічна заява лідера партії Юлії ТИМОШЕНКО”, - йдеться в повідомленні.

“Для всіх тих, хто вважає себе членами «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО, вищим статутним органом партії рекомендовано вийти з фальшивих списків і цим продемонструвати, що партійні та ідейні інтереси є вищими за депутатський мандат будь-якою ціною. На тверде переконання Ю.ТИМОШЕНКО, сьогодні кожен партієць, який є у фальшивих списках І.ДЕНЬКОВИЧА, повинен зробити усвідомлений вибір. Тих, хто залишиться у списку, буде виключено з «Батьківщини», - наголошує прес-служба Львівської обласної партійної організації Всеукраїнського об`єднання “Батьківщина”.