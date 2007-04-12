Матвієнко, Костенко і Тарасюк утворили правицю
09:45, 12 квітня 2007Політика
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Готується з’їзд
|Анатолій МАТВІЄНКО
Як повідомили УНІАН у прес-службі Української республіканської партії «Собор», таке рішення було ухвалене ввечері 11 квітня.
Як зазначається у повідомленні, керівники правоцентристських партій, керуючись рішеннями з’їздів, які пройшли 10 квітня, узгодили спільну участь в дострокових парламентських виборах, а також визначили квоти представництва кожної партії у виборчому списку.
Представники УРП „Собор”, УНП та НРУ не виключають приєднання до Української Правиці й інших національно-демократичних партій.
Проведення міжпартійного з’їзду блоку планується провести найближчим часом.
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