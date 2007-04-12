Матвієнко, Костенко і Тарасюк утворили правицю

Лідери Української республіканської партії „Собор” Анатолій МАТВІЄНКО, Української народної партії – Юрій КОСТЕНКО та Народного руху України Борис ТАРАСЮК підписали угоду про утворення блоку національно-демократичних сил Українська Правиця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Української республіканської партії «Собор», таке рішення було ухвалене ввечері 11 квітня.

Як зазначається у повідомленні, керівники правоцентристських партій, керуючись рішеннями з’їздів, які пройшли 10 квітня, узгодили спільну участь в дострокових парламентських виборах, а також визначили квоти представництва кожної партії у виборчому списку.

Представники УРП „Собор”, УНП та НРУ не виключають приєднання до Української Правиці й інших національно-демократичних партій.

Проведення міжпартійного з’їзду блоку планується провести найближчим часом.