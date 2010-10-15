Луценко: міністра внутрішніх справ змінять після виборів

Колишній міністр внутрішніх справ України, лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що розглядаються три кандидатури на посаду керівника МВС замість Анатолія МОГИЛЬОВА після завершення нинішньої виборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Львові.

За його словами, такими особами, за наявною інформацією, є екс-міністр МВС Микола БІЛОКОНЬ та два колишніх заступники міністра Микола КОРНІЄНКО і Анатолій ПРИСЯЖНЮК (нинішній губернатор Київської області).

На думку Ю.ЛУЦЕНКА, виходячи з аналізу ситуації, найбільш вірогідним претендентом на посаду керівника силового відомства може бути А.ПРИСЯЖНЮК.