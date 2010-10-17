Тігіпко радить Україні взяти на озброєння досвід Грузії

Віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО назвав корисним для України досвід Грузії, яка за останні п`ять років зробила якісний поступ вперед. Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО заявив під час прес-конференції у Чернігові.

"Я подивився, що зробили у Грузії за останні п`ять років, поки у нас розбиралися між собою президент і прем`єр-міністр," – сказав С.ТІГІПКО.

Показовими прикладами Грузії для України віце-прем`єр-міністр назвав відсутність хабарництва у ДАІ та швидка процедура розмитнення автомобілів.

"Було звільнено одночасно 10 тисяч працівників ДАІ. Набрали нових, навчили – взяли людей із сіл, дали їм нормальну зарплату. І тепер працівники ДАІ в Грузії хабарів не беруть", - пояснив С.ТІГІПКО.

Він також зауважив, що у проекті Податкового кодексу України пропонується замість 42 податків 23, тоді як у Грузії тільки шість.