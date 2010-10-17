"Наша Україна" розпочала переговори про об’єднання в одну партію

«Наша Україна» розпочала переговори з державницькими силами про об’єднання в одну партію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Ради політичної партії «Наша Україна», екс-міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО учора на зустрічі із жителями Івано-Франківська.

Він вважає, що це потрібно для того, аби «побороти наших антиукраїнських опонентів». «Щодо теми про об’єднання, щоб побороти наших опонентів єдиною силою, то вже є з державницькими рухами перші контакти, перші об’єднавчі переговори, бо без цього ми нікуди не дінемось, - наголосив В.ОГРИЗКО. – Головне, що це ми маємо робити щиро, відверто і чесно. Ми не хочемо ховати голову в пісок і спостерігати мовчки за тими кроками, які чинить нинішня влада».

Однак він не повідомив, з якими політичними силами ведуться переговори про об’єднання. За його словами, «Наша Україна» є «правоцентристською консервативною українською партією».

Заступник голови Ради партії наголосив, що об’єднання кількох політичних сил в одну – це «не проста справа», коли “гетьманчуки не хочуть не то що булаву, а булавку віддати».

Також В.ОГРИЗКО визнав, що «Наша Україна», на жаль, «не є лідируючою партією» сьогодні через «помилки», які були зроблені у попередні роки.