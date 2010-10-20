Азарова попереджають, що Болівар не винесе двох

ВГО «Громадянський рух Олега Рябоконя» підтримає акцію протесту проти прийняття нового Податкового кодексу, що відбудеться 21 жовтня біля Верховної Ради України. Про це повідомив УНІАН голова громадянського руху, екс-кандидат в Президенти Олег РЯБОКОНЬ.

«Так звану податкову реформу намагається протягнути влада, захищаючи інтереси великого бізнесу. При цьому ігноруються всі заклики малого і середнього бізнесу до співпраці. Податкова реформа потрібна, але її не можна провадити не врахувавши зауваження самих підприємців», – зазначив О.РЯБОКОНЬ.

Голова громадянського руху впевнений, що українські підприємці готові платити податки, однак не так, як це пропонують можновладці, посилюючи бюрократичний і податковий тиск.

«Це лише призведе до подальшого збільшення тіньового бізнесу і зростання корупції в податковій сфері. Ми хочемо нагадати можновладцям, що Болівар не винесе двох: одночасно платити і податки, і хабарі бізнес не буде. Тому ми виступаємо за прозору і спрощену систему сплати податків», - заявив О.РЯБОКОНЬ.

«На жаль, влада робить все можливе, аби знищити малий і середній бізнес в Україні. Черговим кроком стало зменшення ліміту річної виручки для платників єдиного податку до 300 тис. гривень на виконання вимог МВФ. Однак саме стабільні надходження в бюджет податків, а не чергові кредити зможуть зрештою врятувати країну від дефолту та боргової ями. Та за таких умов важко сподіватися на стрімкий розвиток підприємництва, попри обіцяні податкові канікули. Тим більше, що пільги торкнуться лише вузького кола підприємців», – підкреслив О.РЯБОКОНЬ.