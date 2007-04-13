Артемівський суд Луганська вдруге призупинив указ про розпуск ВР

Артемівський районний суд міста Луганська 12 квітня повторно припинив дію Указу Президента Віктора ЮЩЕНКА про розпуск Верховної Ради.

Про це повідомив УНІАН народний депутат України (фракція Партії регіонів) Володимир ІВАНОВ.

За словами В.ІВАНОВА, 10 квітня він відповідно до ст. 118 Адміністративного кодексу подав клопотання до Артемівського районного суду Луганська. При цьому він виключив спірні пункти з позову, що стосуються юридичних і фізичних осіб. Як забезпечення цього клопотання суд прийняв рішення припинити дію Указу Президента про розпуск парламенту.

Він підкреслив, що готовий іти до кінця в цьому питанні - «аж до Європейського суду».

В.ІВАНОВ розповів, що справа по суті розглядатиметься 17 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Артемівський суд м. Луганська прийняв рішення про заборону проведення виборів. 10 квітня той же суд відмінив своє рішення.

Рішення було скасоване на підставі звернення представника Президента України Костянтина ЧИЧХОВА про те, що ухвала порушує наочну і територіальну підсудність, порушує законні інтереси інших юридичних і фізичних осіб, котрі не є стороною у справі.