Коаліція знову пхає КС між молотом та ковадлом

16:15, 13 квітня 2007
Політика
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Знайшли чергову проблему

Депутати коаліції мають намір звернутися до Конституційного Суду з проханням роз’яснити наскільки правомірним є рішення Ради національної безпеки і оборони стосовно виділення коштів на проведення дострокових виборів до ВР з резервного фонду Держбюджету.

Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат, член фракції Партії регіонів Олександр СТОЯН.

Він зазначив, що сьогодні народні депутати – члени коаліції проводять збір підписів під відповідним зверненням до КС. У той же час, О.СТОЯН нагадав, що законодавством забороняється фінансувати вибори з резервного фонду держбюджету, як це пропонує Президент і РНБО.

Як повідомляв УНІАН, Рада національної безпеки і оборони 5 квітня, доручила Кабінету Міністрів до 7 квітня профінансувати з резервного фонду державного бюджету проведення позачергових парламентських виборів. 6 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 квітня 2007 року «Про суспільно-політичну ситуацію та невідкладні заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян України». Контроль за виконанням цього Указу покладено на секретаря РНБОУ Віталія ГАЙДУКА.

 

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