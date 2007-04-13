Богатирьова назвала три помилки Ющенка

Координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА переконана, що нинішня ситуація в країні стала наслідком трьох стратегічних і суб‘єктивних помилок Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Р.БОГАТИРЬОВОЇХ, про це вона заявила учора ввечері в ефірі одного з телеканалів.

Р.БОГАТИРЬОВА зазначає, що «перша помилка Президента була тоді, коли він відмовився від створення широкої коаліції з “Регіонами” і не захотів робити ставку на ЄХАНУРОВА як прем’єр-міністра при обранні спікером парламенту Віктора ЯНУКОВИЧА після виборів 2004”.

“Друга - і вона швидше стосується оточення Віктора ЮЩЕНКА, коли ми пропонували дискусію про одночасну роботу та законодавче закріплення владних повноважень в Законах про Кабінет Міністрів і Президента України. Однак оточення В.ЮЩЕНКА намагалося створити конфлікти навколо глави держави та зробити все для скасування політичної реформи. Власне, це дві стратегічні помилки найперше є прямою провиною основних менеджерів Президента», - наголосила Р.БОГАТИРЬОВА.

За словами лідер фракції Партії регіонів, третьою “і вже фатальною по своїй природі” помилкою В.ЮЩЕНКА було “періодичне обслуговування політичних амбіцій Юлії ТИМОШЕНКО”. «Вона була і залишається фатальним творцем конфліктів і автором політичної «барбароси» для українців зі встановлення контролю над українською демократією. При чому під виглядом самої демократії», - зазначила Р.БОГАТИРЬОВА.

Координатор парламентської більшості переконана, що «сьогодні було б бажано зупинитися обом сторонам і намагатися у конституційний спосіб вирішити питання виходу країни з політичної кризи».