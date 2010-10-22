ЄЦ вважає затримання свого кандидата в Донецьку політичним кілерством

Політична партія “Єдиний центр” вважає затримання кандидата на посаду міського голови Донецька від ЄЦ Андрія АМБРОСЬОНКА політичним кілерством.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії із посиланням на одного з її лідерів, народного депутата Ігоря КРІЛЯ.

За його словами, А.АМБРОСЬОНКА сьогодні вранці затримали співробітники Управління Служби безпеки України в Донецькій області. Зараз його утримують під вартою без надання жодних пояснень, із порушенням норм Кримінально-процесуального кодексу.

І.КРІЛЬ повідомив, що А.АМБРОСЬОНОК був викликаний до УСБУ для з’ясування деталей за кримінальною справою кількарічної давнини, яку періодично закривають і поновлюють, і в якій він раніше фігурував як свідок. При цьому А.АМБРОСЬОНКА позбавили можливості запросити адвоката чи навіть скористатися телефонним зв’язком.

«Мого колегу протримали, фактично, під вартою, цілий день. Він не мав змоги ані зателефонувати, ані якимось іншим способом передати інформацію «на волю». Всі спроби колег з обласної організації партії дізнатися обставини затримання були марними. Спецслужба вдалася до глухого ігнорування всіх запитів. Мій однопартієць, народний депутат України Кирило КУЛИКОВ зміг лише ввечері дізнатися, що статус пана АМБРОСЬОНКА у забутій справі перекваліфікували зі свідка на підозрюваного. Він і далі знаходиться під вартою. При цьому не зрозумілі правові підстави для його затримання. Не ясно, за чиїм рішенням А.АМБРОСЬОНКА позбавили волі», – сказав І.КРІЛЬ.

Він нагадав, що СБУ вже вдавалася до неприкритого тиску на кандидата на посаду міського голови Донецька. У вересні, щойно А.АМБРОСЬОНОК офіційно оголосив про своє висування у мери, співробітники облуправління спецслужби провели обшук в офісі обласної організації “Єдиного центру” за надуманим приводом. «Це був демонстративний сигнал, явний акт залякування. Обшук нічого не дав і не міг дати, бо пан АМБРОСЬОНОК ніколи не займав жодної посади на держслужбі, не мав жодного стосунку до влади чи до бюджетних ресурсів. Однак тепер, коли кандидат від “Єдиного центру” створив серйозну конкуренцію владі, його вирішили ізолювати у найбільш зухвалий спосіб», – зазначив депутат.

Лідер ЄЦ висловив переконання, що затримання А.АМБРОСЬОНКА є ще одним підтвердженням того, що влада вдається до будь-яких методів, щоб унеможливити навіть мінімальну конкуренцію на місцевих виборах 31 жовтня. «Міжнародні спостерігачі можуть занести цей факт у довгий перелік свідчень широкого застосування владою адміністративного ресурсу, і можливостей спецслужби зокрема, проти неугодних політиків. Інцидент із А.АМБРОСЬОНКОМ – чергова ілюстрація нечесності місцевих виборів, розриву між красивими публічними запевненнями влади у Києві і грубою практикою на місцях», - наголосив І.КРІЛЬ.