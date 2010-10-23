Партія регіонів звинувачує "Батьківщину"

Політична партія ВО «Батьківщина» намагається зірвати виборчий процес на Харківщині. Про це наголошується в заяві прес-служби Харківської обласної організації Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, у Партії регіонів наголошують, що представники ВО «Батьківщина» розпочали «планові зриви» засідань обласної виборчої комісії, а також перешкоджають роботі та погрожують її працівникам.

«Проте сьогодні стало відомо про те, що партія «Батьківщина», набуваючи всіх ознак марґінальності, яка призведе до її зникнення з політичної мапи області, бажає зірвати виборчий процес, фактично розпочавши планові зриви засідань обласної виборчої комісії, перешкоджаючи роботі й погрожуючи її працівникам”, - йдеться у заяві.

У ній зазначається, що це “стало продовженням довготривалої спроби ВО «Батьківщина» зірвати вибори в місцеві ради Харківської області. Спочатку - масові заяви представників цієї політичної сили, що входили до дільничних комісій, про свій вихід із їх складу, а сьогодні - заяви політичних лузерів про нібито несанкціонований друк бюлетенів”.

У заяві підкреслюється, що Харківська обласна організація Партії регіонів звернулася до обласної прокуратури та Управління СБУ в Харківській області із заявами «щодо проведення перевірок з приводу цих заяв та надання правової оцінки діям керівників ВО «Батьківщина» в Харківській області».

Як повідомляв УНІАН, в суботу народні депутати від БЮТ Володимир ФІЛЕНКО і Олексій ЛОГВИНЕНКО викликали оперативно-слідчу групу до типографії «Фоліо-плюс» у Харкові, де був виявлений факт друкування неврахованих виборчих бюлетенів.

Крім цього, сьогодні голова Харківської обласної виборчої комісії Олександр РУСАНОВ заявив про намагання представників ВО «Батьківщина» перешкодити роботі обласної виборчої комісії з видачі бюлетенів для виборів депутатів Харківської обласної ради.

За словами О.РУСАНОВА, представники «Батьківщини» “вдарили секретаря Харківської обласної виборчої комісії Зою МОКРІЙ документами по обличчю й, не залишивши ніяких заяв, покинули приміщення”.