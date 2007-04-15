Кого виключили зі списків ”Народної самооборони Юрія Луценка”

Сьогодні в Києві затверджено в цілому список кандидатів у народні депутати на позачергові парламентські вибори від блоку “Народна самооборона Юрія ЛУЦЕНКА”. Таке рішення ухвалили делегати міжпартійного з’їзду партій “Вперед, Україно!” та Християнсько-демократичний союз, які утворили цей політичний блок.

Як передає кореспондент УНІАН, за затвердження списку проголосувало 194 делегати, 4 -проти, 5 - утримались.

Крім того, за пропозицією колишнього члена політради політичної партії “Пора” Ярослава ГОДУНКА було виключено зі списків блоку колишніх представників партії Андрія ЮСОВА (у списку значився 38-м) Віталія ЗАГАЙНОГО (45-м), Олега КУЗАНА (127-м), Андрія БОНДАРЕНКА (145-м), Сергія ПАНТЮКА (148-м), Романа ДЄВЯТОГО (151-м) та Антона СОСЕНОВСЬКОГО(149-м).

За власною ініціативою (самовідвід) зі списків було виключено члена партії “Вперед, Україно!” Ігоря МАМЧУРА (у списку був 83-м) та приватного підприємця Михайла БЕСАРАБА (109-м).