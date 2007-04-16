Сьогодні Тимошенко затвердить виборчий список
09:45, 16 квітня 2007Політика
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Також з’їзд проведе Наша Україна
Сьогодні, 16 квітня, низка політичних партій і блоків проведуть у Києві свої з’їзди.
Зокрема, сьогодні розпочнеться міжпартійний з’їзд Блоку Юлії Тимошенко за участю представників "Батьківщини", партії “Реформи і порядок” та Української соціал-демократичної партії, на якому блок затвердить остаточний виборчий список.
Також о 15.00 розпочне роботу V з’їзд політичної партії "Наша Україна".
Крім того, Угоду про створення блоку "Українська правиця" має затвердити Українська народна партія, Народний рух України та партія УРП "Собор" на міжпартійному з’їзді, який розпочнеться о 13.00.
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