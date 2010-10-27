Яценюк каже, що має реальну машину для захисту результатів виборів

Лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що партія створила ефективний механізм протидії фальсифікаціям на місцевих виборах 31 жовтня і готова надати відповідну допомогу всім, хто звернеться до «Фронту Змін».

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Чернівцях, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Відповідаючи на запитання щодо приєднання «Фронту Змін» до ініціативи «Стоп фальсифікації», А.ЯЦЕНЮК зазначив, що готовий приєднатися до цієї ініціативи, проте до нього з цього приводу ніхто не звертався.

За словами лідера «Фронту Змін», для протидії фальсифікаціям потрібні не декларації і меморандуми, а практичні дії і механізми.

Він повідомив, що майже кожна партійна організація «Фронту Змін» зареєструвала своїх спостерігачів на виборчих дільницях усіх рівнів. Крім того, «Фронт Змін» зареєстрував близько 120 загальноукраїнських спостерігачів, які мають право доступу до ДВК будь-якого рівня. Крім того, кілька сотень юристів партії будуть здійснювати юридичний супровід виборчого процесу по всій Україні.

А. ЯЦЕНЮК також повідомив, що партія провела тренінги по всій країні серед своїх членів із метою навчити виявляти фальсифікації, протидіяти ним і захищати результат на виборах. «Ми не деклараціями займались - ми тренували спостерігачів. У нас створено реальну машину для захисту результатів виборів. Тому що тут одними деклараціями не обійдешся. Тут потрібна конкретна, чітка й жорстка робота у ніч виборів», - підкреслив він.

А.ЯЦЕНЮК запропонував політичним партнерам план конкретних спільних кроків на виборах, зокрема створення у кожному районі та кожній області спільного штабу оперативного реагування. За словами А.ЯЦЕНЮКА, до цього штабу мають ввійти по одному юристу і офіційному спостерігачеві від кожної партії, запрошені журналісти, мають бути засоби зв’язку і відеофіксації процесу. Також в штабі повинна бути спільна оперативна бригада - автомобіль із людьми, який виїжджає на будь-яку дільницю, де є проблеми.

“Якщо є факти фальсифікацій на якійсь дільниці, то всі демократичні сили відмовляються підписувати протокол - вони негайно звертаються з позовом до судів про визнання виборів на таких виборчих дільницях недійсними», - сказав політик.

«Ми пропонуємо і всіх запрошуємо, щоб такі спільні штаби були організовані на базі наших можливостей. Так я розумію чітку і практичну роботу. А все інше - це поговорити перед виборами, показати, що ми зібрали вісім, десять чи п’ятнадцять партій», - додав він.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, «Фронт Змін» гарантує, що кожна партія, яка представляє українські демократичні сили, може розраховувати на підтримку. «Чи ми політичні конкуренти, чи ми політичні партнери - неважливо. Йдеться про захист результатів волевиявлення виборців. Тому я гарантую, що кожен наш член виборчої комісії, спостерігач захищатимуть інтереси всіх демократичних партій. А якщо треба десь підписати - кажіть де, я підпишу», - підсумував лідер «Фронту Змін».