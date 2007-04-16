74-річна мати судді КС Станік отримала землю, квартири, авто і офіси на $12 млн.

Служба безпеки України отримала попередню інформацію щодо отримання одним із близьких родичів судді Конституційного суду України Сюзанни СТАНІК певної кількості нерухомості та земельних ділянок на суму майже 12 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, за результатами перевірки звернення 4 депутатів встановлено, що один із близьких родичів судді, який вже давно не працює, отримав земельні ділянки та приміщення в Києві та Ялті, а також кілька дорогих іномарок. За даними В.НАЛИВАЙЧЕНКА, зокрема, встановлено факт передачі цьому родичу судді нежитлового приміщення в Києві площею 500 квадратних метрів.

За попередніми оцінками експертів, зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, загальна сума всіх цих оборудок становить 12 млн. доларів.

Крім того, В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що минулої п’ятниці направив лист голові КСУ з проханням сприяти з’ясуванню обставин отримання ділянок, приміщень та автомобілів непрацюючим родичем судді. Водночас В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що також СБУ хотіла б отримати і пояснення з цього приводу від самої судді.

Крім того, повідомив він, про виявлені факти поставлено до відома Генеральну прокуратуру України, і подальші дії здійснюватимуться спільно з нею. Наразі, за словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, йде робота щодо отримання додаткових документальних матеріалів, які б давали відповідь на питання, від кого і на яких підставах близький родич судді отримав нерухомість.

Разом із тим, В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що, за попередніми даними, передача майна відбувалася впродовж 2005, 2006 та початку 2007 років. За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, “остання «акція», за нашою інформацією, відбулася 27 березня” (2007 року – УНІАН).

Зсилаючись на власні джерела, Українська правда повідомляє, що "близьким родичем" є 74-річна мати Сюзанни Станік.

Як повідомлялося, за даними деяких ЗМІ, С.СТАНІК нібито отримала у дарунок дві квартири у Києві за адресою: Нестерівський провулок, 6.

12 квітня член “Нашої України”, народний депутат Руслан КНЯЗЕВИЧ закликав С.СТАНІК через суд спростувати інформацію про нібито отримання нею хабара у вигляді квартир у центрі Києва вартістю 2 млн. дол.