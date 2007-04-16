Нашоукраїнці вимагають включити у список Гриценка і виключити Івченка

Голова Львівської обласної організації “Народного Союзу Наша Україна” Петро ОЛІЙНИК відкликав свою кандидатуру зі списку кандидатів у народні депутати від НСНУ на користь міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час V з`їзду НСНУ в Києві.

П.ОЛІЙНИК, виступаючи з трибуни, попросив делегатів з’їзду вважати цю його заяву офіційною.

Крім того, під час з’їзду з вимогою включити до списку кандидатів у народні депутати від НСНУ А.ГРИЦЕНКА виступив і голова Харківської обласної державної адміністрації Арсен АВАКОВ. «Це буде наша гордість», - сказав він.

Таку пропозицію А.АВАКОВА і П.ОЛІЙНИКА підтримали ще ряд обласних організацій партії.

В той же час представники Полтавської і Харківської обласних організацій виступили з вимогою викреслити зі списку кандидатів у народні депутати Олексія ІВЧЕНКА у зв’язку з тим, «що його прізвище звучало не в одному скандалі».