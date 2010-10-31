Депутат: результати виборів у Херсоні вже розбиті по дільницях
Одарченко звернувся до прокуратури та ЦВК
Народний депутат України від БЮТ Юрій ОДАРЧЕНКО звернувся до Генерального прокурора України, голови Центральної виборчої комісії та прокурора Херсонської області з вимогою вжити заходів для попередження скоєння злочину на місцевих виборах.
Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією прес-служби обласної організації партії «Батьківщина», вони ще 29 жовтня отримали з поінформованих джерел документи (електронний протокол), що свідчать про фактичне встановлення провданою партією майбутніх результатів виборів в Херсоні.
«Зокрема, отримані матеріали свідчать, що результати виборів вже розбиті по дільницях і містять всі дані, необхідні для оформлення остаточного протоколу, включаючи навіть кількість недійсних та невикористаних бюлетенів. Прораховано навіть кількість мандатів для кожної партії. Все це є свідченням чіткої реалізації фальсифікації результатів виборів», - наголошується у зверненні.
З токи зору Ю.ОДАРЧЕНКА отримані матеріали «це пряме «партійне завдання» для членів комісій всіх рівнів від Партії регіонів та всіх їхніх сателітів».
В заяві зазначається, що «відповідно до нинішнього законодавства, територіальна виборча комісія більшістю голосів може встановити потрібні владі результати виборів. Тож для Партії регіонів в Херсоні для встановлення потрібних результатів не має жодних перешкод».