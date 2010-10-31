Депутат: результати виборів у Херсоні вже розбиті по дільницях

Народний депутат України від БЮТ Юрій ОДАРЧЕНКО звернувся до Генерального прокурора України, голови Центральної виборчої комісії та прокурора Херсонської області з вимогою вжити заходів для попередження скоєння злочину на місцевих виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією прес-служби обласної організації партії «Батьківщина», вони ще 29 жовтня отримали з поінформованих джерел документи (електронний протокол), що свідчать про фактичне встановлення провданою партією майбутніх результатів виборів в Херсоні.

«Зокрема, отримані матеріали свідчать, що результати виборів вже розбиті по дільницях і містять всі дані, необхідні для оформлення остаточного протоколу, включаючи навіть кількість недійсних та невикористаних бюлетенів. Прораховано навіть кількість мандатів для кожної партії. Все це є свідченням чіткої реалізації фальсифікації результатів виборів», - наголошується у зверненні.

З токи зору Ю.ОДАРЧЕНКА отримані матеріали «це пряме «партійне завдання» для членів комісій всіх рівнів від Партії регіонів та всіх їхніх сателітів».

В заяві зазначається, що «відповідно до нинішнього законодавства, територіальна виборча комісія більшістю голосів може встановити потрібні владі результати виборів. Тож для Партії регіонів в Херсоні для встановлення потрібних результатів не має жодних перешкод».