Екс-прем'єр Словаччини: вибори в Україні проходять демократично

Представник місії міжнародних спостерігачів CIS-EMO, екс-прем`єр міністр Словаччини Ян Чарногурський заявив, що вибори в Донецькій області проходять згідно з демократичними нормами. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної організації Партії регіонів.

Сьогодні, 31 жовтня, Чарногурський відвідав 7 виборчих дільниць у Донецькій області – в Мар`їнському районі, Красногоровці, Ясиноватій і Донецьку.

«Навколо місцевих виборів в Україні ходить багато негативної інформації. Говорять про порушення і нехтування законом, але в той же час жодна з партій, з представниками якої я зустрівся, не висловила свого незадоволення ходом виборчого процесу. Винятком був “Єдиний Центр”, але їх претензії зводяться лише до взяття під варту їх лідера, а це рішення суду, яке я коментувати не маю права», – відзначив представник місії.

Він підкреслив, що «на жодній з з ділянок, які я сьогодні відвідав, мені не було представлено не те що документальних, але навіть і словесних підтверджень порушень виборчого законодавства».

«Є 12 загальновизнаних принципів європейського самоврядування, перший з яких – демократичні, чесні і прозорі вибори. І цей принцип, судячи по тому, що я побачив, сьогодні тут блискуче дотриманий», – резюмував Ян Чарногурський.

Місію CIS-EMO на регіональних виборах в Україні представляють 42 спостерігачі. В цілому за місцевими виборами в Україні стежать 490 спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій і 1917 спостерігачів від всеукраїнських громадських організацій.